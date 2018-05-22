Бій на околиці Південного: опубліковано фото загиблих українських військових, серед них - командир групи

Військові 24-ї ОМБр Андрій Маслов і В'ячеслав Куцмай загинули при виконанні бойового завдання на Донбасі.

21 травня під час бою з проросійськими терористами на Донбасі загинули українські вояки 24-ої ОМБр Андрій Маслов ("Футболіст") і В'ячеслав Куцмай ("Цинк").

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер БФ "Батальйон волонтер" Юлія Толмачова.

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"Футболіст" був добрим, чесним, благородним і відважним... Він був не здатний зрадити і навіть просто серйозно образити. Таким іншим можна і треба пишатися", - розповіла вона.

"Цинк", за словами волонтера, пройшов Іловайськ, полон, поранення й повернувся.

Як повідомляв прес-центр ООС, 21 травня під час зіткнення на околиці Південного від вогню противника загинули двоє українських військових. Один з них – командир протидиверсійної групи Андрій Маслов.

"Осколкові поранення отримали 4 військовослужбовців, які зараз перебувають у госпіталі, де їм надається кваліфікована медична допомога", - додали в ООС.