Волонтер розповів про візит українських бійців у районі "промки" до терористів і показав здобутий трофей (фото)

21:26, 06 червня 2018
Війна
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Волонтер показав фото трофею / фото facebook.com/yury.mysyagin

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Як пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін, українські бійці здобули на одній з позицій терористів автомат.

За його словами, бойовики настільки вільно почувалися, що до зброї не був пристебнутий магазин.

"Все сталося настільки несподівано для сепаратистів, що автомат вони просто кинули і втекли з позицій", - зазначив волонтер.

фото facebook.com/yury.mysyagin

Як раніше повідомляв волонтер Юрій Мисягін, український снайпер у районі Кримського ліквідував командира "народної міліції ЛНР".

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Теги: #військові#волонтер#Авдіївська промзона