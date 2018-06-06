Волонтер розповів про візит українських бійців у районі "промки" до терористів і показав здобутий трофей (фото)
21:26, 06 червня 2018Війна
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За словами волонтера, терористи просто кинули автомат і втекли з позицій.
Волонтер показав фото трофею / фото facebook.com/yury.mysyagin
6 червня ввечері відзначилися бійці розвідгрупи одного з підрозділів 92-ї бригади в районі Авдіївської промзони.
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Як пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін, українські бійці здобули на одній з позицій терористів автомат.
За його словами, бойовики настільки вільно почувалися, що до зброї не був пристебнутий магазин.
"Все сталося настільки несподівано для сепаратистів, що автомат вони просто кинули і втекли з позицій", - зазначив волонтер.
фото facebook.com/yury.mysyagin
Як раніше повідомляв волонтер Юрій Мисягін, український снайпер у районі Кримського ліквідував командира "народної міліції ЛНР".
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