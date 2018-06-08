Бойовики почали активно обладнувати вогневі позиції вздовж лінії зіткнення на Донбасі - МОУ

Здійснюється мінування місцевості протипіхотними мінами російського виробництва, які заборонені міжнародним правом.

Російсько-окупаційне командування активізувало роботу з обладнання вогневих позицій вздовж лінії зіткнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник.

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«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України російсько-окупаційне командування активізувало роботу з обладнання вогневих позицій вздовж лінії зіткнення. Водночас, інженерними підрозділами так званих першого і другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ здійснюється мінування місцевості протипіхотними мінами російського виробництва, які, нагадаю, заборонені міжнародним правом», - сказав він.

За його словами, також ворог розширює площу замінованих територій внаслідок хаотичного їх мінування за вказівками командирів передових підрозділів противника із метою запобігання дезертирству підлеглих.

«У зв’язку з цим з початку червня значно зросла кількість випадків загибелі і каліцтва російських військовослужбовців, які підірвалися на власних міно-вибухових загородженнях, встановлених тилу їх підрозділів», - додав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що генштаб РФ змінив тактику ведення війни на Донбасі.

«Хочу підкреслити, що змінилася тактика війни на Донбасі, яка реалізується генштабом РФ. Два корпуси, які є складовими 8-ї армії, виконують функції, аналогічні функції, яку виконували штрафбати під час Другої світової війни», - зазначив Турчинов.