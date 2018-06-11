"Мені 18 років, я можу померти": в мережі показали жорсткі розбірки бойовиків "ЛНР" в автобусі (відео)

Старший бойовик попросив у молодшого документи. У відповідь той лише огризався й кидався на супротивника з кулаками.

На окупованій Луганщині в маршрутному автобусі "Стаханов-Алчевськ" 18-річний п'яний бойовик побився зі старшим. Бійка, що супроводжувалася нецензурною лайкою, відбувалася просто на очах пасажирів автобуса.

Відповідне відео з'явилося в мережі.

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Користувач, який опублікував відео, в поясненні описав суть конфлікту між бойовиками. "В автобус, хитаючись, залетів бухий молодий чоловік у формі. Він був з банкою "Ягуара". Біля входу сидів чоловік у літах, теж у формі. Старший попросив прибрати його банку "Ягуара" і не ганьбити його. Після чого той швидко ретирувався в кінець автобуса. Через 5 хвилин він повернувся, сів поруч зі Старшим і став питати, в чому справа, тримаючи в руках баночку..." - написав він.

Старший бойовик зажадав у молодшого документи. У відповідь той лише огрызалсяи кидався на супротивника з кулаками.

"Мені 18 років, я ще не жив, і можу померти", - кричав він.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Щоб заспокоїти розбушувався молодика, одна з пасажирок навіть сіла йому на руки притиснувши до сидіння.

Проте зупинити конфлікт не вдалося, і в процесі з'ясування стосунків одному з бойовиків розбили ніс, після чого конфлікт перемістився на вулицю.

Користувачі мережі масово пишуть обурені коментарі під відео, шоковані такою поведінкою в автобусі, повному пасажирів.

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