Загострення ситуації на Донбасі прискорить падіння режиму Путіна і він це розуміє – російський фінансист

Фінансист вважає, що загострення ситуації на Донбасі призведе до моментального колапсу як економіки РФ, так і, швидше за все, режиму Путіна.

Будь-яка ескалація агресії президента РФ Володимира Путіна проти України насправді закінчиться прискоренням падіння режиму, і російський лідер це розуміє.

Про це у своїй колонці на сайті «Апостроф» пише російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

«У випадку введення умовних російських танків в умовний "Будапешт" проти путінського режиму будуть застосовані найжорсткіші санкції, із масовим включенням фізичних осіб, перерахованих в доповіді Конгресу США, в списки персональних санкцій і масовим включенням російської фінансової, банківської системи в режим санкцій», – зазначає фінансист.

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Він припускає, що за такого сценарію буде оголошено часткове торговельне ембарго на експорт російських енергоносіїв. «Загалом, це все призведе до моментального колапсу як економіки, так і, швидше за все, режиму. Путін це знає», – зазначає Рабинович.

«Я вважаю, що 2018 рік - це абсолютно не 2014-й. У 2014 році Путін на тлі сочинської Олімпіади зробив те, що він зробив, але він зовсім не розумів наслідків у повному обсязі. Ці наслідки розуміли я і ще, може, якась кількість тисяч людей в Росії, але не більше. Минуло чотири роки, і тепер він не тільки розуміє наслідки, але й знаходиться в зовсім іншому світі в порівнянні з тим, що було в січні 2014 року, перед Олімпіадою: це санкційний режим, статус країни-вигнанця, збитий "Боїнг", звинувачення в міжнародному тероризмі та військових злочинах. Саме тому порівнювати чемпіонат світу з футболу в Росії з Олімпіадою в Сочі - їх кануни, проведення та завершення - з точки зору дій або відсутності дій Путіна просто некоректно і нерозумно. Тому що це вже інший світ», – вважає блогер.

При цьому він зазначає, що не слід з усією впевненістю оцінювати ступінь адекватності Путіна. «Все одно повинні залишати якийсь простір для припущення про те, що він і його найближче оточення дійсно неадекватні настільки, щоб не розуміти всього цього. Ми повинні розуміти, з ким маємо справу», – підкреслив Рабинович.