Військовий ЗС РФ під Маріуполем "засвітив" комплекс радіоелектронних засобів розвідки (фото)

Російський військовослужбовець показав на фотографії комплекс радіоелектронних засобів розвідки.

Командування Об’єднаних сил показало нові докази перебування на Донбасі російський військ.

Штаб ООС розмістив на своїй сторінці у Facebook фотографію одного з військових ЗС РФ, яку було зроблено 13.06.2018 року на території Новоазовської вітроелектростанції на одному з вітрогенераторів. «…підтвердженням цього є орієнтири: №1 – вітрогенератор; №2 – вітрогенератор; №3 – вигин полезахисної лісосмуги; №4 – вигин полезахисної лісосмуги», – зазначають у штабі.

Повідомляється, що на даній фотографії зображений комплекс радіоелектронних засобів розвідки (дві антени кругового типу радянського виробництва, дві сонячні батареї). «Імовірно комплекс використовується для прослуховування, та радіопеленгації радіостанцій працюючих в короткохвильовому діапазоні частот від 3 до 30 МГц. Також біля антени перебуває особа у військовій формі російського зразка. Можливо допустити, що це є представник одного з підрозділів оперативно-бойового забезпечення або військовий радник – інструктор Збройних сил Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

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Автор фотографії наймовірніше не є місцевим, про що вказує його вік (більшість представників місцевих «вояків» більш похилого віку) та його дії – представників місцевих «вояків» жорстко контролюють за фотографії, котрі демаскують позиції та військову техніку, та не допускають до техніки РЕБ. «Але ж ця особа на фотокартці перебуває біля секретної радіоелектронної техніки та вільно робить фотографії, демаскуючи місце розташування засобу РЕБ», – додали у штабі.