Знищення опорника бойовиків на Донбасі потрапило на відео

19:40, 20 червня 2018
Війна
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Опорний пункт противника накрили вогнем / Скріншот

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Про це повідомляє Національний інформаційний портал "Тиск" у Facebook. "Вогонь, імовірно, вівся артилеристами полку НГУ "Азов" під Маріуполем. Точне місце і час не відомі", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв волонтер Юрій Мисягін, українські військові просунулися до 1 км і закріпилися на нових позиціях в районі Новотошківки Луганської області.

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Теги: #ДНР#Маріуполь#опорник бойовиків