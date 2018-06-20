Знищення опорника бойовиків на Донбасі потрапило на відео
19:40, 20 червня 2018Війна
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Українські військові накрили опорник проросійських терористів вогнем.
Опорний пункт противника накрили вогнем / Скріншот
Опубліковано запис, як, імовірно, під Маріуполем українські бійці знищили опорний пункт бойовиків.
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Про це повідомляє Національний інформаційний портал "Тиск" у Facebook. "Вогонь, імовірно, вівся артилеристами полку НГУ "Азов" під Маріуполем. Точне місце і час не відомі", - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляв волонтер Юрій Мисягін, українські військові просунулися до 1 км і закріпилися на нових позиціях в районі Новотошківки Луганської області.
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