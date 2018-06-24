Заборонена зброя: у мережі показали арсенал, з яким на Донбасі воюють окупанти (фото)
18:14, 24 червня 2018Війна
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Українські оборонці виявили на передовій протипіхотні міни ПМН-2.
У мережі показали арсенал, з яким на Донбасі воюють окупанти / фото facebook.com/serg.marco
У мережі опублікували фото забороненої міжнародними договорами зброї, з якою на Донбасі воюють російські окупанти.
Знімки на своїй сторінці у Facebook опублікував український активіст Серж Марко.
За його інформацією, українські оборонці виявили на передовій протипіхотні міни ПМН-2, яких немає в Україні. Також ці міни заборонені Женевським протоколом.
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Чоловік розповідає, що солдати ЗСУ викопують ці міни і встановлюють їх біля позицій бойовиків.
Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики окупаційної адміністрації Російської Федерації всупереч Мінським домовленостям продовжують зосереджувати важку техніку та озброєння поза межами місць зберігання, порушуючи відстані відведення.
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