Заборонена зброя: у мережі показали арсенал, з яким на Донбасі воюють окупанти (фото)

18:14, 24 червня 2018
Війна
2594 0
У мережі показали арсенал, з яким на Донбасі воюють окупанти / фото facebook.com/serg.marco

Знімки на своїй сторінці у Facebook опублікував український активіст Серж Марко.

За його інформацією, українські оборонці виявили на передовій протипіхотні міни ПМН-2, яких немає в Україні. Також ці міни заборонені Женевським протоколом.

Читайте такожБойовики цілеспрямовано спалюють населені пункти, які не можуть втримати – ЗСУ (фото)

Чоловік розповідає, що солдати ЗСУ викопують ці міни і встановлюють їх біля позицій бойовиків.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики окупаційної адміністрації Російської Федерації всупереч Мінським домовленостям продовжують зосереджувати важку техніку та озброєння поза межами місць зберігання, порушуючи відстані відведення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бойовики на Донбасі#заборонена зброя