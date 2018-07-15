Окупанти в "ДНР" "віджали" мережу ломбардів разом з майном клієнтів – соцмережі
16:21, 15 липня 2018Війна
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Майно клієнтів було конфісковано, люди висловлюють своє обурення в соціальних мережах.
REUTERS
Представники окупаційної влади «ДНР» захопили мережу ломбардів "Стандарт", а майно клієнтів конфіскували.
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Про це повідомляє журналіст Денис Казанський з посиланням на сепаратистські спільноти в соцмережах.
«Чергова перемога "молодої республіки". "Антифашисти" захопили мережу ломбардів "Стандарт". Майно клієнтів конфіскували. Люди обурюються, але все марно. Нічого вже не повернуть» – пише журналіст.
Чергова перемога "молодої республіки". "Антифашисти" захопили мережа ломбардів "Стандарт". Майно клієнтів конфіскували. Люди обурюються, але все марно. Нічого вже не повернуть. Російським золота не треба! pic.twitter.com/mnoAr2sCWG— Денис Казанський (@den_kazansky) 15 липня 2018 р.
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