Окупанти в "ДНР" "віджали" мережу ломбардів разом з майном клієнтів – соцмережі

Майно клієнтів було конфісковано, люди висловлюють своє обурення в соціальних мережах.

Представники окупаційної влади «ДНР» захопили мережу ломбардів "Стандарт", а майно клієнтів конфіскували.

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Про це повідомляє журналіст Денис Казанський з посиланням на сепаратистські спільноти в соцмережах.

«Чергова перемога "молодої республіки". "Антифашисти" захопили мережу ломбардів "Стандарт". Майно клієнтів конфіскували. Люди обурюються, але все марно. Нічого вже не повернуть» – пише журналіст.