Російські найманці на Донбасі закопали живцем свого "колегу" і дезертирували з НЗФ – розвідка

У з’єднаннях окупаційних військ продовжується зниження рівня морально-психологічного стану особового складу, окупаційне командування розшукує дезертирів.

Російські найманці на Донбасі закопали живцем свого "колегу" з лав незаконних збройних формувань і самовільно залишили місце служби.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, посилаючись на інформацією Головного управління розвідки МОУ.

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"7 серпня на передовій позиції однієї з частин 1 АК (Донецьк) ЗС РФ три військовослужбовці нанесли важкі тілесні ушкодження іншому російському контрактнику та закопали його живцем, після чого самовільно залишили місце служби», - сказав Мотузяник.

Він зазначив, що у з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ продовжується зниження рівня морально-психологічного стану особового складу та його вмотивованості до подальшого проходження служби.

«У зв’язку зі зростанням кількості випадків самовільного залишення місць служби російськими військовослужбовцями окупаційне командування вживає додаткових заходів щодо їх пошуку та затримання. На кожному пункті пропуску (блокпосту) на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розміщуються фото осіб, яких потрібно затримати», - розповів речник.

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині СБУ зловила колишнього "командира взводу" бойовиків.