На Луганщині СБУ зловила колишнього "командира взводу" бойовиків

Озброєний гранатометом та ручним кулеметом Калашникова, він брав участь у нападі на Луганський прикордонний загін та військову частину Національної гвардії України.

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції об’єднаних сил, у Луганській області затримали бойовика терористичної організації «ЛНР».

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Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ. "Правоохоронці встановили, що мешканець Сєвєродонецька у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. Озброєний гранатометом та ручним кулеметом Калашникова, він брав участь у нападі на Луганський прикордонний загін та військову частину Національної гвардії України. Перебуваючи на «посаді командира взводу» бандугруповання, зловмисник керував бойовиками на незаконних блокпостах в районі селища Металіст та на околицях Луганська", - зазначається в повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали учасника НЗФ у Сєвєродонецьку, куди він приїхав в особистих справах.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 260 Кримінального кодексу, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

"Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з поліцією", - підсумували у прес-центрі.