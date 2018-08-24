КПВВ "Майорське" закрили через регулярні обстріли бойовиків

Дії російсько-окупаційних військ постійно ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність в КПВВ.

Роботу контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" в Донецькій області припинено через регулярні обстріли з боку проросійських бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У Штабі зазначили, що дії російсько-окупаційних військ постійно ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність в КПВВ.

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"Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору «Горлівка – Бахмут», усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об'єднаних сил прийнято рішення про тимчасове припинення пропуску осіб та транспортних засобів на КПВВ "Майорське" на період існування цієї загрози в межах дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут"", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що про рішення командувача ОС проінформовані перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг і керівник донецького офісу ОБСЄ Ольга Скріповська.

Командування ООС звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Як повідомляв УНІАН, у четвер вдень бойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду «Майорське» із снайперських гвинтівок, проводилася евакуація цивільного населення.