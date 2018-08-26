На Луганщині внаслідок підривів на мінах загинуло 2 бійців ЗСУ, ще 4 постраждали

За даними фактами проводиться ретельна перевірка.

На Луганському напрямку в районі проведення Операції Об’єднаних сил внаслідок підривів на мінах загинуло двоє українських військових, ще 4 постраждали.

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Про це прес-центр Об’єднаних сил повідомляє у зведенні станом на 18.00.

На Луганському напрямку в районі відповідальності однієї з бригад мали місце два випадки підриву на мінно-вибухових пристроях. В одному з них, виконуючи бойове розпорядження командира батальйону щодо перевірки мінно-вибухових загороджень, внаслідок підриву на вибуховому пристрої один військовослужбовець був поранений, ще один зазнав травмування.

В районі оборони іншого батальйону через особисту необережність військовослужбовця стався підрив мінно-вибухового пристрою, в результаті чого два військовослужбовця загинуло, два отримали бойові травми.

За даними фактами проводиться ретельна перевірка.