У Генштабі назвали єдину причину Іловайської трагедії

Офіційна версія причин, з яких українські війська зазнали значних втрат під Іловайськом у серпні 2014 року, за чотири роки не змінилася - українські військовослужбовці звинувачують у трагедії регулярні війська РФ.

Єдиною причиною Іловайської трагедії став раптовий напад підрозділів російських збройних сил.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Сергій Соболєв заявив на прес-конференції, приуроченій четвертим роковинам подій під Іловайськом.

Він зазначив, що станом на 20 серпня 2014 року все йшло до того, що українські Збройні сили готувалися оточити підрозділи проросійських бойовиків та найманців, щоб згодом знищити їх.

“З півночі, заходу, півдня та частково сходу було блоковано Луганськ, взято під контроль залізничний та автомобільний вузол у Дебальцевому, перекрито маршрути постачання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріальних ресурсів до Донецька, Макіївки, Горлівки та Єнакієвого. Організовано оборону Маріуполя. Таким чином російські бойовики були розсічені на чотири частини, що створювало передумови для подальшого завершення їх блокування та знищення”, - сказав Соболєв.

Разом з тим він додав, що Росія, оцінивши загрозу знищення своїх гібридних формувань, 24-25 серпня з різних напрямків ввела на територію України до восьми тактичних бойових груп, що різко змінило співвідношення сил на користь ворога. Зокрема, нанесенням вогневого ураження реактивними системами залпового вогню, артилерійським озброєнням з території Росії по українських військах противник змусив залишити займані українськими силами позиції та відійти на рубіж Кутейникове-Осикове-Комсомольське. Окрім того, 25-26 серпня батальйони МВС під час зачистки Іловайська вступили у бій, зазнали поразки та були блоковані.

За словами Соболєва, штабом антитерористичної операції було прийнято рішення щодо їх посилення батальйонною тактичної групою 72-ї окремої механізованої бригади, ротними тактичними групами 92-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, а також зведеного підрозділу 42-го батальйону територіальної оборони та розроблено план щодо деблокування Іловайська.

Операцію планувалося розпочати 1 вересня. Однак підрозділи 72-ї та 93-ї окремих механізованих бригад на визначені рубежі не вийшли, а підрозділи 39-го батальйону тероборони, які несли службу на блокпостах біля Іловайська, самовільно залишили позиції. При цьому командири батальйонів МВС в ультимативній формі вимагали негайного виходу з Іловайська під гарантії російських військових.

“Зазначене зробило неможливим проведення операції з деблокування Дебальцевого і дозволило ворогу захопити ініціативу”, - підкреслив Соболєв.

Він також додав, що, зважаючи на це, було прийнято рішення, а також узгоджено з російським військовим керівництвом питання безперешкодного виведення 28 серпня українських підрозділів з-під Іловайська. У так званих “коридорах” підрозділи МВС та Збройних сил були атаковані російськими регулярними військами, що призвело до загибелі 150 чоловік особового складу і 90 поранених.

В цілому за весь період боїв за Іловайськ, з 7 серпня по 30 вересня, загинули 366 українських військових, 429 було поранено, 128 потрапили у полон і 158 зникли безвісти.

На сьогодні 11 військовослужбовців досі утримують у полоні, 84 вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року.

Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ. Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів у ході подій під Іловайськом передано до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У ГПУ заявили, що у ніч на 24 серпня 2014 року під час Іловайської трагедії сили вторгнення ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп - 3,5 тис. осіб, до 60 танків; до 320 БМД (БМП); до 60 гармат; до 45 мінометів; 5 ПТРК.

Учасники битви під Іловайськом вимагають притягнути до відповідальності військових командирів за планування Іловайської операції і за всі події, що призвели до трагедії.