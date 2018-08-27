Муженко заговорив про зацікавленість у штурмі Іловайська "певних політиків і бізнесменів"

Очільник Генштабу розповів, що в 2014 році військові були слабко проінформовані про об’єкти інфраструктури Донбасу.

Голова Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко не виключає, що певні політики та бізнесмени були зацікавлені у штурмі Іловайська в 2014 році.

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Відповідну заяву він зробив у своєму інтерв’ю для документального фільму про Іловайські бої 2014-го року. Уривки інтерв’ю Муженко оприлюднив у своєму Facebook.

“Я думаю, що такий вплив [з боку певних політиків та бізнесменів] був. Я не можу привести якусь фактуру Вам, я думаю, що є достатньо компетентних органів, які повинні займатися і мати певну інформацію. Це одне, а друге те, що я знаю про цю нараду, яка була у Корбана. Така інформація у нас була», - зазначив він.

Муженко також розповів також про інформацію щодо наради в Курахові.

«Там теж питання розглядались щодо важливості критичних об’єктів на території Донецької області. Були й там, я так розумію, і певні плани взяття під контроль Іловайська. Це був просто проміжковий етап до володіння якимись серйозними об’єктами. Можливо ТЕС, можливо якийсь інший об’єкт на території Донецької області», - вказав голова Генштабу.

Муженко розповів, що в 2014 році військові були слабко проінформовані про об’єкти інфраструктури, що впливали на життєдіяльність у всьому регіоні. В тому числі – про бази державного резерву (наприклад, база в Докучаєвську). За його словами, штаб робив запити в міністерства і в Кабінет міністрів, але повного переліку таких об’єктів військові не отримали.

«На скільки вони мали вплив, я зараз не можу пояснити, краще спитати у тих командирів батальйонів і в тих людей, як Ви кажете мали, або могли мати вплив. Я такий варіант не виключаю», - підсумував голова Генштабу.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії, внаслідок якої, лише за офіційними даними, загинули 366 українських бійців, є військове командування РФ.

Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів у ході подій під Іловайськом передано до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі. У ГПУ заявили, що в день наймасштабнішого вторгнення в Україну у ніч на 24 серпня 2014 року під час Іловайської трагедії окупаційні сили збройних сил РФ становили 3,5 тис. осіб.

Також, на думку слідчих, серед інших чинників трагедії – дезертирство, розвал армії за часів екс-президента Віктора Януковича та окремі помилки українського військового керівництва. Генштаб ЗСУ запевняє, що докладе всіх зусиль для покарання організаторів та виконавців Іловайської трагедії.