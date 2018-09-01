Бойовики почали потроху випускати людей з ОРДО

Нагадаємо, через вбивство ватажка "ДНР" Захарченка в'їзд і виїзд із Донецька закрили.

Бойовики ОРДО почали поодинокий пропуск громадян і автівок у напрямку виїзду з окупованої території.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба станом на 14:00 суботи.

"Наразі відомо, що окупанти проводять тотальний контроль всіх осіб та транспорту, які намагаються виїхали з окупованої територію, проте почали поодинокий пропуск громадян і автівок", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі додали, що оформлення прикордонниками зі складу Об’єднаних сил в напрямку тимчасово окупованої території не припинялося, однак фіксуються непоодинокі відмови громадянам у перетині лінії розмежування з боку російських найманців.

Прикордонники також нагадали, що з метою покращення умов перетину громадянами лінії розмежування, за рішенням командувача об’єднаних сил, з 2 по 7 вересня буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій в КПВВ "Станиця Луганська". Решта КПВВ в районі операції Об’єднаних сил функціонуватиме в штатному режимі.

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31 серпня ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка було вбито внаслідок вибуху в центрі Донецька. Представник "оперативного командування ДНР" Едуард Басурін згодом уточнив, що в результаті вибуху загинули двоє людей, дев'ять - постраждали.

Через вбивство Захарченка в'їзд і виїзд із Донецька закрили.

РосЗМІ повідомили про затримання у Донецьку підозрюваних у замаху на Захарченка. Зазначалося, що затримані - "українські диверсанти і пов'язані з ними особи".

У Держприкордонслужбі України повідомили, що на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в межах Донецької області рух громадян відбувається лише в напрямку тимчасово окупованої території, у зворотному напрямку руху громадян та транспорту немає.

1 вересня представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський повідомив, що бойовики не випускають людей з території окупованої Донецької області ні в Росію, ні на окуповану територію Луганської області.

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що Україна просить координаторів ОБСЄ у Тристоронній контактній групі у Мінську та гуманітарній підгрупі звернутися до до представників ОРДО щодо розблокування роботи КПВВ на Донбасі.