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На Донбас в'їхала автомобільна колона з Росії - волонтер

15:03, 09 вересня 2018
Війна
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Волонтер розповів про автомобільну колону з РФ на Донбасі / dn.vgorode.ua

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До її складу увійшли 12 вантажних автомобілів КамАЗ, два мікроавтобуси та один пересувний комплекс РЕБ, пише на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін.

"Швидше за все, кордон з боку РФ колона перетнула під ранок. Від кордону пересувалися тільки полями і вже були помічені в районі н. п. Кутейникове на переїзді, на повороті у напрямку до н. п. Моспине. Від Моспиного до Донецька рукою подати. Майже передмістя", - йдеться у його повідомленні.

Волонтер зазначив, що в автомобілі перебували люди у військовій формі, швидше за все, тільки солдати, оскільки офіцери перебували у двох мікроавтобусах. Приблизний вік 25-45 років.

Раніше спостерігачі ОБСЄ зафіксували чергову колону вантажівок, які перетинають український кордон з боку Росії.

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Теги: #Донбас#Росія#колона