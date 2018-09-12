Представляти бойовиків "ДНР" на переговорах у Мінську буде колишня помічниця нардепа, відома своїми вульгарними фото
15:38, 12 вересня 2018Війна
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Пушилін призначив Ніконорову "представником "ДНР" на переговорах у Мінську.
Представляти ватажків "ДНР" на переговорах у Мінську щодо Донбасу буде Наталя Ніконорова, так звана в. о. "міністра закордонних справ "ДНР".
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Варто зазначити, що Ніконорова раніше їздила на засідання політичного підгрупи ТКГ.
З 2014 року "ДНР" на переговорах представляв Пушилін, який після вбивства ватажка бойовиків Олександра Захарченка очолив псевдореспубліку.
Ніконорова з 2006 по 2012 роки працювала помічником депутата Верховної Ради України. Вона внесена до бази сайту "Миротворець".
Варто зазначити, що нова представниця терористів на переговорах у Мінську відома своїми вульгарними фото в соцмережах.
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