Представляти бойовиків "ДНР" на переговорах у Мінську буде колишня помічниця нардепа, відома своїми вульгарними фото

Пушилін призначив Ніконорову "представником "ДНР" на переговорах у Мінську.

Представляти ватажків "ДНР" на переговорах у Мінську щодо Донбасу буде Наталя Ніконорова, так звана в. о. "міністра закордонних справ "ДНР".

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Варто зазначити, що Ніконорова раніше їздила на засідання політичного підгрупи ТКГ.

З 2014 року "ДНР" на переговорах представляв Пушилін, який після вбивства ватажка бойовиків Олександра Захарченка очолив псевдореспубліку.

Ніконорова з 2006 по 2012 роки працювала помічником депутата Верховної Ради України. Вона внесена до бази сайту "Миротворець".

Варто зазначити, що нова представниця терористів на переговорах у Мінську відома своїми вульгарними фото в соцмережах.