Військові на Луганщині: воюємо із найманцями, яких росіяни готують "лізти і вбивати нас" (відео)

У ніч проти середи найманці спробували підійти до позицій ЗСУ. Вояки помітили їх у тепловізор і відкрили вогонь.

Біля Кримського на Луганщині зберігається напружена ситуація – бойовики там обстрілюють позиції Об'єднаних сил здебільшого зі стрілецької зброї, але при цьому шукають момент, щоб заслати диверсантів.

Як йдеться в сюжеті "5 каналу", у ніч проти середи, 19 вересня, була саме така спроба.

"Вони ігнорують ці перемир'я. В них це може бути день-два, і вони знову починають, день-два, вони підготувалися, завезли боєприпаси і знову. Починають обстрілювати зі стрілкотні. А потім кидають уже побільше", – пояснює ситуацію військовослужбовець Олександр.

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Російсько-окупаційні війська не лише обстрілюють український опорний пункт зі своїх позицій. До Об’єднаних сил постійно намагаються підступитися ворожі диверсанти, тому армійці на постах не втрачають пильності.

У ніч проти середи найманці спробували підійти до позицій. Вояки помітили їх у тепловізор і відкрили вогонь.

"Зволікати в таких випадках не варто через те, що це може плачевно закінчитися для нас", – пояснює армієць Євген.

"Тут люди не просто охороняють. Тут не будуть стояти і кричати "стій, хто йде?" Тут не охороняють складів! Тут охороняють територію України!" – наголошує боєць Олександр.

Найчастіше у складі таких диверсійно-розвідувальних груп діють місцеві найманці, які пройшли вишкіл у російській армії, розповідають військові.

"У них учебки в РФ. У них в Ростові кілька учебок. Є фахівці, які готують їх. І теж же! Не просто готують! А лізти і вбивати нас. Ворог є ворог! Ворог повинен бути знешкоджений і знищений", – каже Олександр.

Рідкісні моменти тиші армійці використовують для укріплення позицій і підготовки до нічних ворожих провокацій.