У мережі показали фото ліквідованого на Донбасі бойовика

Бойовик був родом з міста Золоте Луганської області.

30 вересня, на Донеччині ліквідували бойовика Дениса Бикова.

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Бойовик був родом з міста Золоте Луганської області, повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан на сторінці в Facebook.

"200 бригада 30.09.2018 р., поповнилася черговим бійцем, Биков Денис, м. Золоте Луганської області", - написав Штефан.

Як повідомляв УНІАН, українські військові зазнали втрат на Донбасі і дали відсіч окупантам: три бойовика знищені.