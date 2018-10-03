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У мережі показали фото ліквідованого на Донбасі бойовика

09:00, 03 жовтня 2018
Війна
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Бойовик був убитий 30 вересня / Facebook Анатолій Штефан

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Бойовик був родом з міста Золоте Луганської області, повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан на сторінці в Facebook.

"200 бригада 30.09.2018 р., поповнилася черговим бійцем, Биков Денис, м. Золоте Луганської області", - написав Штефан.

Як повідомляв УНІАН, українські військові зазнали втрат на Донбасі і дали відсіч окупантам: три бойовика знищені.

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Теги: #Донбас#бойовики