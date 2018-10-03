Волонтери показали відео точного удару по вантажівці бойовиків на Донбасі: ліквідовано командира роти
Волонтери фонду "Повернись живим" показали результати роботи аеророзвідки на Донбасі.
Опубліковане в Facebook фонду відео було зняте ще до оголошення чергового перемир'я на Донбасі.
Читайте такожУкраїнські військові зазнали втрат на Донбасі й дали відсіч окупантам: трьох бойовиків знищено (відео)
"Нашим розвідникам вдалося вирахувати вантажівку, яка регулярно підвозила смертоносну "гуманітарну допомогу" Кремля. В результаті пошкоджена сама "посилка", два транспортні засоби й ліквідовані кілька терористів", - йдеться в повідомленні волонтерів.
Одним зі знищених бойовиків, за даними розвідки, виявився командир роти бойовиків.
Раніше український офіцер Анатолій Штефан показав відео знищення доту бойовиків на Донбасі.