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Волонтери показали відео точного удару по вантажівці бойовиків на Донбасі: ліквідовано командира роти

13:08, 03 жовтня 2018
Війна
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Волонтери фонду "Повернись живим" показали результати роботи аеророзвідки на Донбасі.

Опубліковане в Facebook фонду відео було зняте ще до оголошення чергового перемир'я на Донбасі.

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"Нашим розвідникам вдалося вирахувати вантажівку, яка регулярно підвозила смертоносну "гуманітарну допомогу" Кремля. В результаті пошкоджена сама "посилка", два транспортні засоби й ліквідовані кілька терористів", - йдеться в повідомленні волонтерів.

Одним зі знищених бойовиків, за даними розвідки, виявився командир роти бойовиків.

Раніше український офіцер Анатолій Штефан показав відео знищення доту бойовиків на Донбасі.

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Теги: #Донбас#бойовики#відео#знищення