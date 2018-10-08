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"Далі привезуть відрізане вухо чи руку?": стало відомо про криваву витівку бойовиків на переговорах у Мінську

13:41, 08 жовтня 2018
Війна
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Геращенко розповіла, до чого вдаються терористи на переговорах у Мінську / facebook.com/iryna.gerashchenko

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"Це був паспорт вбитого терористами Василя Сліпака. Ми були шоковані. Й кинулися до Кучми, щоб він навіть не доторкався до страшного артефакту", - написала на своїй сторінці у Facebook представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Наступного разу вони привезуть відрізане вухо чи руку? Де вони взяли паспорт вбитої людини? Вони причетні до вбивства?", - говорила, за її словами, тоді Геращенко. 

Вона наголосила, що тоді наполягали, щоб закривавлений документ взяли представники ОБСЄ й передали його українським компетентним органам. 

"Кучма правий, що після мінських зустрічей треба кілька днів відходити, й черга охочих відстоювати там Україну не стоїть", - підсумувала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початку революції очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

З 2015 року воював на Донбасі, загинув у червні 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського у Донецькій області.

20 лютого 2017 року президент посмертно присвоїв Сліпаку звання Героя України.

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Теги: #бойовики#Мінськ#Геращенко#Кучма#Василь Сліпак