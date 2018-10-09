этот материал доступен на русском

Встановили намет: стала відома причина дивних змін біля могили ватажка "ДНР" Захарченка (фото)

13:28, 09 жовтня 2018
Війна
15242 0
До могили Захарченка прийшла низка терористів / фото t.me/wargonzo

У "ДНР" приїхали терористи "ЛНР" і "гості" з Росії. Знімки у своєму Telegram-каналі публікує WarGonzo.

Читайте такожСмерть великим планом: з'явилися нові подробиці вбивства ватажка "ДНР" Захарченка (відео)

За повідомленнями ресурсів бойовиків, планується провести жалобний мітинг, а також покласти квіти на могилу Захарченка і на місце його ліквідації.

Раніше в соцмережах помітили дивну споруду біля могили ліквідованого ватажка Олександра Захарченка.

Так, у Twitter "Фосфорна Горлівка" опубліковано знімок з кладовища, на якому видно встановлений намет, що нагадує сцену, навпроти могили терориста.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДНР#Донецьк#захарченко#могила