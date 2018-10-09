Встановили намет: стала відома причина дивних змін біля могили ватажка "ДНР" Захарченка (фото)

Біля могили Захарченка постелили штучний газон і встановили намет зі сценою.

У Донецьку у вівторок, 9 жовтня, проходять жалобні заходи на честь 40 днів з дати смерті ватажка "ДНР" Олександра Захарченко.

У "ДНР" приїхали терористи "ЛНР" і "гості" з Росії. Знімки у своєму Telegram-каналі публікує WarGonzo.

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За повідомленнями ресурсів бойовиків, планується провести жалобний мітинг, а також покласти квіти на могилу Захарченка і на місце його ліквідації.

Раніше в соцмережах помітили дивну споруду біля могили ліквідованого ватажка Олександра Захарченка.

Так, у Twitter "Фосфорна Горлівка" опубліковано знімок з кладовища, на якому видно встановлений намет, що нагадує сцену, навпроти могили терориста.