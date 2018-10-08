У мережі обговорюють дивну споруду біля могили Захарченка (фото)

Могилу Захарченка знову висміяли в мережі.

У соцмережах помітили дивну споруду біля могили ліквідованого ватажка Олександра Захарченка.

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Так, у Twitter "Фосфорна Горлівка" опублікований знімок з кладовища, на якому видно встановлений намет, що нагадує сцену, навпроти могили терориста.

"Новоросці продовжують знущатися над трупом курячого маршала. Просто на могилі постелили штучний газон. Будуть проводити міжнародний чемпіонат ОРДЛО з футболу", - жартують у підписі під фото.

Користувачі мережі пишуть, що бойовики готуються до жалобних заходів з приводу 40 днів з моменту вбивства Захарченка.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька. В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не відкидали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.

Так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасовим виконувачем обов'язків глави «республіки» Пушиліна. Крім того, інформаційні ресурси терористів повідомляють, що на 11 листопада призначено «позачергові вибори голови «ДНР» і «парламенту».