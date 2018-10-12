Україна готова дати збройну відсіч російській агресії на Азові – Порошенко (відео)

За словами глави держави, командири ЗСУ здатні ефективно управляти різнорідними та міжвидовими угрупованнями військ під час ведення бойових дій на суходолі, на морі та у повітрі.

Президент України Петро Порошенко заявив, що українські війська готові до відсічі російській агресії з морського напрямку на Азові.

Про це глава держави заявив після відвідання навчань з оборони морського узбережжя на своїй сторінці у Facebook.

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«Проінспектував комплексне тактичне навчання сил з оборони морського узбережжя. Наші військові готові до відсічі російській агресії з морського напрямку на Азові», - заявив він.

За словами глави держави, командири здатні якісно планувати та ефективно управляти різнорідними та міжвидовими угрупованнями військ під час ведення бойових дій на суходолі, на морі та у повітрі.

Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з/до українських портів.

У Державній прикордонній службі заявляють, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - угоди про співпрацю з Росією в Азовському морі та Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов вважає, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

Як наголошував Порошенко, він розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на РФ для зняття російської блокади в Азовському морі.

6 вересня РНБО затвердила комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів у південних регіонах, акваторіях Азовського і Чорного морів. Згідно з рішенням, планується посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угрупування ВМС України, розбудова відповідної інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо.

4 жовтня Турчинов наголосив, що українські військові готові відповісти на будь-яку провокацію Росії в Азовському морі та анонсував проведення навчання в акваторії Азовського моря.

12 жовтня президент повідомив, що Україна проводить військові навчання з оборони узбережжя Азовського моря.