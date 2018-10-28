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Стало відомо ім'я вбитого вночі ворожим снайпером українського військового

22:51, 28 жовтня 2018
Війна
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Снайпер застрелив Дмитра Дарія на Луганщині / фото t.me/Tsaplienko

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, це сталося поблизу Кримського на Луганщині близько другої години ночі 28 жовтня.

"Вночі 28 жовтня, близько 02:00, ворожий снайпер застрелив Дмитра Дарія, це сталося в районі населеного пункту Кримське, Новоайдарський район, Луганська область", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що протягом 27 жовтня російські окупаційні війська 15 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Під час бойових дій загинув один український військовий.

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Теги: #Донбас#війна#військовий#снайпер