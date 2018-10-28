Стало відомо ім'я вбитого вночі ворожим снайпером українського військового
22:51, 28 жовтня 2018Війна
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Українського військового вночі на Луганщині застрелив ворожий снайпер.
Снайпер застрелив Дмитра Дарія на Луганщині / фото t.me/Tsaplienko
У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовослужбовець Дмитро Дарій.
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Як повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, це сталося поблизу Кримського на Луганщині близько другої години ночі 28 жовтня.
"Вночі 28 жовтня, близько 02:00, ворожий снайпер застрелив Дмитра Дарія, це сталося в районі населеного пункту Кримське, Новоайдарський район, Луганська область", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що протягом 27 жовтня російські окупаційні війська 15 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Під час бойових дій загинув один український військовий.
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