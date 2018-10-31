З'явилось відео випробувань нової української бойової машини
Рада національної безпеки та оборони України показала відео випробувань нового українського 120-мм мобільного мінометного комплексу "Барс-8ММК".
Ролик оприлюднили на YouTube-каналі відомства. На випробуваннях був присутній секретар РНБО Олександр Турчинов.
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Як повідомлялося раніше, мобільний мінометний комплекс "Барс-8ММК"створено українськими виробниками на базі бронеавтомобіля "Барс-8". Бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.
Близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб залишити вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога. Боєкомплект має 60 мін, а екіпаж бойової машини складається всього із трьох осіб.