З'явилось відео випробувань нової української бойової машини

Українські військові випробували новий 120-міліметровий мобільний мінометний комплекс "Барс-8ММК".

Рада національної безпеки та оборони України показала відео випробувань нового українського 120-мм мобільного мінометного комплексу "Барс-8ММК".

Ролик оприлюднили на YouTube-каналі відомства. На випробуваннях був присутній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Читайте такожЗСУ випробували новий мобільний мінометний комплекс (фоторепортаж)

Як повідомлялося раніше, мобільний мінометний комплекс "Барс-8ММК"створено українськими виробниками на базі бронеавтомобіля "Барс-8". Бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.

Близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб залишити вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога. Боєкомплект має 60 мін, а екіпаж бойової машини складається всього із трьох осіб.