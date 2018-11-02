Загиблі бійці та знищена техніка: волонтер показав моторошні кадри з Іловайська у 2014 році (18+)

На кадрах зображено наслідки кривавих подій в Іловайську влітку 2014 року.

У мережі показали фото і відео, де можна побачити наслідки подій в Іловайську в серпні 2014 року.

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Їх на своїй сторінці у Facebook опублікував волонтер проекту "Евакуація 200" Павло Нетьосов.

"Книга про Іловайськ залишилася невиданою. Брехня щодо "щасливої долі" 92-ї бригади залишилася брехнею... Ось чому я вирішив викласти частину матеріалів у вигляді цього відео. Ми потребуємо правди, якою б гіркою вона не була", - написав він.

На записі й фото можна побачити знищену техніку ЗСУ та загиблих бійців.

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Довідка УНІАН. 28 серпня 2014 року українські війська, які складалися переважно з добровольчих батальйонів, потрапили в оточення в Іловайську Донецької області. За даними СБУ, під Іловайськом на той час перебували 3,5 тис. російських військових.

В ніч на 29 серпня президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, які опинилися в оточенні. 29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух з міста за попередньо погодженими з російською стороною маршрутами.

Обидві колони під час виходу з міста були розстріляні бойовиками і російськими регулярними військами.

Під час Іловайського котла загинули 366 військових, ще 429 - отримали поранення різного ступеня тяжкості, а близько 300 - потрапили в полон. Вісім українських бійців, які воювали в оточенні під Іловайськом у серпні 2014 року, вже три роки залишаються в полоні бойовиків.