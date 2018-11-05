Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар'їнка"
11:12, 05 листопада 2018Війна
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Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав \ фото facebook.com/pg/DPSUkraine
На Донеччині російсько-окупаційні війська обстріляли контрольний пост «Мар'їнка».
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Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook.
«На щастя, ніхто не постраждав, військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ зі складу Об’єднаних сил забезпечили належний рівень безпеки», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 3 листопада бойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду «Мар’їнка», що розташований на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил. Під обстріл потрапив і контрольний пост прикордонників, що розташований перед КПВВ «Мар’їнка».
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