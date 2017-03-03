Бойовики обстріляли КП "Мар'їнка", поранено військового

Внаслідок цього поранення отримав український військовий, повідомляє прес-служба Краматорського прикордонного загону.

Згідно з інформацією, обстріл відбувся з 21.20 до 21.52 з боку населеного пункту Олександрівка. Бойовики застосували стрілецьку зброю калібру 7,62 мм.

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Під час обстрілу зазнав поранення середньої важкості військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який ніс службу на контрольному пункті.

Нагадаємо, 28 лютого бойовики на Донбасі відкрили вогонь по КП «Мар’їнка». Стріляли із гранатометів та стрілецької зброї. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає, а прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.