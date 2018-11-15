Соціолог розповіла про дві позиції щодо вирішення проблеми Донбасу

Щодо вирішення проблеми Донбасу в суспільстві є дві позиції.

Після псевдовиборів у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" журналісти запитали соціолога, директора фонду Демократичні ініціативи Ірину Бекешкіну, які шляхи вирішення конфлікту на Донбасі їй здаються найбільш прийнятними.

Як розповіла соціолог у коментарі "Новому времени", ніхто не знає, що робити з Донбасом.

"І проблема в тому, що це не від нас залежить. Все залежить від того, наскільки світова спільнота зможе натиснути на Росію. Наскільки Росії дорого коштує Донбас. І зрозуміло, що в РФ немає бажання його забирати, інакше давно б вже забрала, як Крим", - вважає Бекешкіна.

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Директор фонду Демократичні ініціативи розповіла, що стосовно вирішення проблеми Донбасу в суспільстві є дві позиції.

"Одна — повністю відгородитися від [окупованого] Донбасу — означає, що ми з часом відмовляємося від цих територій. А друга — ми визнаємо, що наш Донбас. При цьому не маємо ніяких справ з їхньою [окупаційною] так званою владою, але, щоб не втратити населення, розвиваємо гуманітарну складову. А для цього перш за все потрібно збільшити кількість переходів та спростити процедуру їхнього перетину, щоб вони не були такими обтяжливими для людей. Безумовно, повинен бути повний контроль, щоб ні зброю, ні наркотики не перевозили. І контролювати тих, хто там [на блокпостах] стоїть. Очевидно, треба платити пенсії — на нашій, а не окупованій території. І добре б — правда, не знаю, наскільки це реально, — щоб на окупованих територіях були представлені українські ЗМІ", - наголосила соціолог.

Повний огляд думок про те, що робити з Донбасом, читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 15 листопада 2018 року