Від початку доби на Донбасі спостерігалася відносна тиша

За сьогодні втрат в лавах ЗСУ немає.

Від початку поточної доби, станом на 18:00, в районі бойових дій на Донбасі спостерігалася відносна тиша.

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Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

"Уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша. Вогневу активність ворога відзначено на донецькому напрямку в районі населеного пункту Піски", – йдеться у повідомленні.

Від початку доби втрат в лавах ЗСУ немає.

Наголошується, що підрозділу Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання в посиленому режимі, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем і готові до реагування на будь-які зміни в обстановці.