Від початку доби на Донбасі спостерігалася відносна тиша
20:52, 20 листопада 2018Війна
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За сьогодні втрат в лавах ЗСУ немає.
Від початку доби втрат в лавах ЗСУ немає \ фото УНІАН
Від початку поточної доби, станом на 18:00, в районі бойових дій на Донбасі спостерігалася відносна тиша.
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Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.
"Уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша. Вогневу активність ворога відзначено на донецькому напрямку в районі населеного пункту Піски", – йдеться у повідомленні.
Від початку доби втрат в лавах ЗСУ немає.
Наголошується, що підрозділу Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання в посиленому режимі, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем і готові до реагування на будь-які зміни в обстановці.
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