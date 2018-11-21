Порошенко розповів, скільки воїнів-десантників загинули в боях з російським агресором

За мужність і героїзм, виявлені в боях з російськими окупантами, понад 7 тис. десантників відзначені державними нагородами.

Президент Петро Порошенко заявляє, що 487 воїнів-десантників загинули в запеклих боях з російським агресором.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу з нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України на базі навчального центру ДШВ ЗСУ у Житомирській області.

"Відсіч російській агресії яскраво продемонструвала відмінну професійну та морально-психологічну підготовку, патріотизм і високі моральні якості підрозділів Десантно-штурмових військ", - наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що за мужність і героїзм, виявлені в боях з російськими окупантами, понад 7 тис. воїнів-десантників нагороджені державними нагородами та відзнакою президента України. Крім того, 12 десантників відзначені вищою державною нагородою – Зіркою Героя України.

"На жаль, війна – це не лише перемоги. 487 "крилатих піхотинців" не повернулися з бойових завдань, загинувши в запеклих боях з російським агресором", - зауважив Порошенко.