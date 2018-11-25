Підрозділи Збройних сил України були змушені двічі відкривати вогонь у відповідь.

З початку доби бойовики здійснили п’ять прицільних обстрілів по українських позиціях в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

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«Станом на 11-ту годину сьогодні зафіксовано вже 5 прицільних ворожих обстрілів», - повідомив Праута.

Він підкреслив, що з настанням світлої пори доби противних знову вдався до використання заборонених Мінськими угодами мінометів.

За його словами, обстріли велись біля Троїцького, Малинового, Травневого на Луганському напрямку та біля Водяного на Донецькому напрямку.

«Підрозділи Збройних сил України були змушені двічі відкривати вогонь у відповідь. Вони впевнено тримають ситуацію під контролем», - додав Праута.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі загинув один український військовослужбовець, бойовики здійснили 7 обстрілів.