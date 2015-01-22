Здано лише новий і старий термінали, всі висоти та обороноздатні приміщення аеропорту утримуються - комбат

Українські військові залишили старий і новий термінали Донецького аеропорту, але велика частина летовища і досі перебуває під їхнім контролем.

Про це Громадському повідомив командир 5-го окремого батальйону «Правого сектора» з позивним «Чорний».

«Було б злочином, якби командування відправило бійців туди тримати ці уламки. Зараз утримують приміщення, які обороноздатні. До яких можна доїхати і довезти боєприпаси. Всі висоти – метеовишка, деспетчерська вишка, пожежна – утримуються. Приміщення, які в нормальному стані і дозволяють контролювати територію аеропорту», - запевнив «Чорний».

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В новому терміналі цілком обвалився другий поверх – бійців, які тримали оборону, завалило уламками конструкції.

Частина вбитих бійців, за інформацією комбата, залишилися під завалами. Треба заходити всередину і розчищать завали. Зараз про вивезення загиблих мови не йде, бо на території аеропорту постійно триває артилерійська дуель.

Також, за його словами, під контролем українських сил залишаються Авдіївка, частина Спартака і Піски.

Як повідомляв УНІАН, в аеропорту загинули шестеро українських бійців, 19 - були поранені. Також, у Міноборони підтвердили інформацію про вихід з нового терміналу.