Сили АТО відбили бойовиків з 31-го блокпосту - Семенченко

Про це повідомив командир добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко у Facebook.

«Терористи залишили 31 блокпост. Вчора артилерія ВСУ відпрацювала на п'ять! Добре отримавши по зубах, терористи і частини російських військ у багатьох місцях були відведені від передових позицій в окремих районах 25,29,31 блокпостів. Поки частини ЗСУ, Нацгвардії і батальйону Донбас не повернули блокпост і знаходяться на своїх позиціях. Територія вільна. Причини - повністю зруйновані всі споруди на території опорного пункту, зона повністю прострілюється з обох сторін», - повідомляє Семенченко.

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Як повідомив УНІАН, ввечері 21 січня в антитерористичному центрі заявили, що ситуація в районі 29-го і 31-го блокпостів істотно не змінилася. "Після того як вчора наступ противника було зупинено, сили АТО наносять артилерійські удари по позиціях нападників і проводять перегрупування для відновлення лінії розмежування", - відзначили в штабі АТО.