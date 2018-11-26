ЗМІ дізналися, що говорять у "ЛДНР" про введення воєнного стану

Мешканці Луганська й Донецька розповіли про настрої в окупації у зв'язку з можливим введенням воєнного стану.

Жителі тимчасово окупованого Донбасу бояться введення воєнного стану в Україні.

Про це повідомили сьогодні LIGA.net кілька джерел на правах анонімності.

"У декого істерика, що їх "закриють, і вони не зможуть виїхати", - зазначила жителька Луганська Марина, ім'я якої змінено в цілях безпеки.

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Інший співрозмовник уточнив, що в Донецьку бойовики лякають наступом ЗСУ. "Знайомий сьогодні із сім'єю виїхав. Страшно стає", - сказав донеччанин Максим.

Він додав, що складно отримати достовірну інформацію. "Російська пропаганда з усіх боків. Хто може, той читає інтернет й намагається хоч якось розібратися в ситуації", - пояснив він.

26 листопада 208 року з'явився текст указу президента Петра Порошенка про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про воєнний стан в Україні. Такі дії керівництва країни продиктовані вчорашньою збройною агресією Росії проти українських кораблів в Чорному морі.