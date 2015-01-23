Щодоби близько 30-40 російських вантажівок завозять на Донбас боєприпаси - Лисенко

Близько 30-40 вантажівок щодоби завозять через державний кордон в Україну з Росії боєприпаси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, "командування Збройних сил Російської Федерації забезпечує постійне надходження у район бойових дій живої сили і військової техніки, посиленої засобами протиповітряної оборони, системами зв'язку, розвідки та радіоелектронної боротьби".

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Також він відзначив, що "через неконтрольовані ділянки українсько-російського кордону у великій кількості завозяться боєприпаси, приблизно 30-40 вантажівок щодоби".

У цьому зв'язку він відзначив, що "з цією метою, а також для забезпечення постійної ротації російських військових, до кордону з нашою державою передислоковується окремі підрозділи Збройних сил Російської Федерації, зокрема 20-ї гвардійської армії Західного військового округу Збройних сил Російської Федерації зі штабом у Нижньогородській області".