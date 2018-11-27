Перший варіант, за його словами, був запропонований військовими.

Президент України Петро Порошенко розповів, чому декілька разів міняли проект указу щодо введення воєнного стану.

Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам.

«Військові запропонували Воєнному кабінету, що їм потрібно для того, щоб негайно організувати оборону країни. РНБО підтримала військових і затвердила проект указу президента без змін. Президент підписав указ (щодо введення воєнного стану по всій території країни на 60 діб - УНІАН), який був запропонований військовими і направив його терміново до Верховної Ради», - розповів глава держави.

«Як тільки ми почули дискусію, що можливо проект, запропонований військовими, може порушити виборчі права громадян, я негайно підготував проект змін, обмеживши термін дії воєнного стану до 30 днів – щоб не збивався графік виборів. Прийшов у ВР, всі бачили цю мою пропозицію, вона була в тексті мого виступу, далі відбулися дивні речі – замість того, щоб послухати президента, виступити, обговорити, і в 16.20-16.30 проголосувати – що відбувалося вчора в Раді, ви бачили», - сказав Порошенко.

Тому, за його словами, він поїхав з парламенту та зробив звернення (щодо скорочення терміну запровадження воєнного стану до 30 діб).

«Дискусії, на жаль, продовжувалися… Як тільки було поставлене питання відповідальності, одразу було 276 голосів», - зазначив президент.

Нагадаємо, вчора в парламенті представники Радикальної партії та "Батьківщини" заблокували президію та трибуну, вимагаючи перерви, яка тривала понад 2,5 години замість оголошених 10 хвилин на консультації.

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження воєнного стану в низці областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан запроваджується у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Сьогодні, 27 листопада, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада - 26 листопада 14:00.

Згідно з інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, указ президента про запровадження воєнного стану в ряді областей України на 30 днів буде опубліковано 28 листопада в парламентській газеті "Голос України".