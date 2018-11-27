Порошенко розповів, чому декілька разів міняли проект указу щодо введення воєнного стану
Президент України Петро Порошенко розповів, чому декілька разів міняли проект указу щодо введення воєнного стану.
Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам.
«Військові запропонували Воєнному кабінету, що їм потрібно для того, щоб негайно організувати оборону країни. РНБО підтримала військових і затвердила проект указу президента без змін. Президент підписав указ (щодо введення воєнного стану по всій території країни на 60 діб - УНІАН), який був запропонований військовими і направив його терміново до Верховної Ради», - розповів глава держави.
«Як тільки ми почули дискусію, що можливо проект, запропонований військовими, може порушити виборчі права громадян, я негайно підготував проект змін, обмеживши термін дії воєнного стану до 30 днів – щоб не збивався графік виборів. Прийшов у ВР, всі бачили цю мою пропозицію, вона була в тексті мого виступу, далі відбулися дивні речі – замість того, щоб послухати президента, виступити, обговорити, і в 16.20-16.30 проголосувати – що відбувалося вчора в Раді, ви бачили», - сказав Порошенко.
Тому, за його словами, він поїхав з парламенту та зробив звернення (щодо скорочення терміну запровадження воєнного стану до 30 діб).
«Дискусії, на жаль, продовжувалися… Як тільки було поставлене питання відповідальності, одразу було 276 голосів», - зазначив президент.
Нагадаємо, вчора в парламенті представники Радикальної партії та "Батьківщини" заблокували президію та трибуну, вимагаючи перерви, яка тривала понад 2,5 години замість оголошених 10 хвилин на консультації.
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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження воєнного стану в низці областей України на 30 днів.
Законом визначено, що воєнний стан запроваджується у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.
Сьогодні, 27 листопада, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада - 26 листопада 14:00.
Згідно з інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, указ президента про запровадження воєнного стану в ряді областей України на 30 днів буде опубліковано 28 листопада в парламентській газеті "Голос України".