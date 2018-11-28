Стало відомо про стан захоплених у полон українських моряків

Моряки Василь Сорока і Андрій Ейдер перенесли операцію.

Моряк ВМС України Василь Сорока, якого поранили на "Бердянську" під час подій у Керченській протоці, прооперований.

Про це розповів батько моряка Віктор, повідомляє Крим.Реалії. Він повідомив, що син вийшов на зв'язок зі своєю дружиною.

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"Вчора Васі дали таку можливість. Він зателефонував своїй дружині, сказав кілька фраз: "Живий, здоровий, руки-ноги цілі". Усе. Навіть не привітав з Днем народження. Хоча у неї вчора був День народження. Я думаю, він говорив те, що йому дозволила говорити ФСБ", – зазначив отець полонених моряків.

За його словами, сина прооперували і він перебував у лікарні. Інших подробиць про стан здоров'я Василя він не знає.

Моряк Андрій Ейдер, який отримав поранення під час нападу російських прикордонників на українські кораблі і захоплений ними в полон, також переніс операцію.Нагадаємо, підконтрольний РФ Київський райсуд окупованого Сімферополя провів судові засідання з обрання запобіжного заходу для захоплених ФСБ українських моряків. Заарештовано 12 осіб.

25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери і буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українських моряка.