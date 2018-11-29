На Донбасі сталося бойове зіткнення - український військовий зник безвісти

Зниклого безвісти військового наразі розшукують.

У ході бойового зіткнення 29 листопада на Донбасі зник безвісти український військовий.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook 10 окрема гірсько-штурмова бригада.

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"У ході бойового зіткнення, яке сталося 29 листопада в смузі відповідальності бригади, зник безвісти солдат Сергій Проданюк", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командування частини вживають заходів щодо розшуку військовослужбовця.

Як повідомляв прес-центр ООС, на Донбасі бойовики прицільно обстрілюють військових, двох поранено.