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На Донбасі сталося бойове зіткнення - український військовий зник безвісти

17:10, 29 листопада 2018
Війна
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Боєць зник 29 листопада / фото УНІАН

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook 10 окрема гірсько-штурмова бригада.

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"У ході бойового зіткнення, яке сталося 29 листопада в смузі відповідальності бригади, зник безвісти солдат Сергій Проданюк", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командування частини вживають заходів щодо розшуку військовослужбовця. 

Як повідомляв прес-центр ООС, на Донбасі бойовики прицільно обстрілюють військових, двох поранено.

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Теги: #Донбас#військовий