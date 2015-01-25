Прес-центр АТО: Бойовиками в районі Попасної керує начальник штабу російської армії (фото)

Керівництво російсько-терористичних військ, які ведуть наступальні дії проти сил АТО в районі Попасної, здійснює начальник штабу російської армії.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Так, за отриманою інформацією, керівництво російсько-терористичними військами, що ведуть наступальні дії проти українських підрозділів в районі населеного пункту Попасна, здійснює особисто начальник штабу 58 армії Південного військового округу РФ генерал-майор Кузовльов Сергій Юрійович", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні, 25 січня заявив, що завтра українська сторона опублікує повний звіт щодо доказів стосовно обстрілу терористами Маріуполя, серед яких є громадяни Росії.