Бойовики намагаються втримати позиції на 31-у блокпосту та захопити 29-й

Про це повідомляє прес-центр оперативного командування «Північ» Збройних Сил України у Facebook.

«Противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли позицій сил сектору, які зосереджені на напрямку Щастя та Станиця Луганська, поповнювати боєприпаси та паливно-мастильні матеріали. Намагається утримати позиції 31 блокпосту та встановити контроль над 29 блокпостом, за умов підтримки підрозділів ЗС РФ», - наголошує прес-центр ОК «Північ».

Читайте такожСиловики знищили танк та 60 бойовиків – ОК "Північ"Як повідомляв УНІАН, 23 січня командир батальйону «Донбас», народний депутат (фракція «Самопоміч») Семен Семенченко повідомив, що терористи залишили 31 блокпост у Луганській області. «Терористи залишили 31 блокпост. Вчора артилерія ЗСУ спрацювала на п'ять! Добре одержавши по зубах, терористи і частини російських військ у багатьох місцях були відведені від передових позицій в окремих районах 25, 29, 31 блокпостів», - написав Семенченко.

Водночас він зазначає, що «поки що частини ЗСУ, Нацгвардії й батальйону «Донбас» не повернули блокпост і перебувають на своїх позиціях. Територія вільна. Причиною є повністю зруйновані всі споруди на території опорного пункту, зона повністю прострілюється з обох боків».

Останні дні в цьому районі постійно точаться бої.