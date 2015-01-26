Через обстріли бойовиків припинено роботу пункту пропуску "Гнутово"
15:38, 26 січня 2015Війна
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Через обстріли бойовиків призупинено пропуск через контрольний пункт "Гнутово" поблизу Маріуполя.
Через "Гнутово" припинили пропуск / УНІАН
Про це повідомив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.
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"Через численні обстріли поки призупинено пропуск через контрольний пункт "Гнутово" на дорожньому напрямку Новоазовськ-Красноармійськ-Талаківка-Маріуполь", - сказав він.
Також, за словами Володимира Польового, закритим залишається контрольний пункт "Станично-Луганське", поруч з яким сталося пошкодження автомобільного моста.
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