Через обстріли бойовиків припинено роботу пункту пропуску "Гнутово"

Про це повідомив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

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"Через численні обстріли поки призупинено пропуск через контрольний пункт "Гнутово" на дорожньому напрямку Новоазовськ-Красноармійськ-Талаківка-Маріуполь", - сказав він.

Також, за словами Володимира Польового, закритим залишається контрольний пункт "Станично-Луганське", поруч з яким сталося пошкодження автомобільного моста.