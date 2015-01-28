Бойовики продовжують обстріл Луганська - ЗМІ
01:41, 28 січня 2015Війна
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У різних районах Луганська чути гул гармат. Близько 22.30 п'ять потужних залпів прогриміли в районі кінотеатру «Україна».
Бойовики продовжують обстріл Луганська / УНІАН
За словами очевидців, перед вибухами було чути шум від польоту. Залпи чули і східній частині міста, повідомляє Інформатор.
За словами користувачів соцмереж, близько 22:14 декілька залпів чули в районі кінотеатру «Буревісник».
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Також. за словами одного з очевидців, було видно спалахи з кварталу Мирного (лутугинський напрямок) у бік кварталу Гайового.
Раніше повідомлялося, що 27 січня, близько 17:45 бойовики здійснили обстріл поблизу Ремонтно-експлуатаційного підприємства.
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