Бойовики продовжують обстріл Луганська - ЗМІ

За словами очевидців, перед вибухами було чути шум від польоту. Залпи чули і східній частині міста, повідомляє Інформатор.

За словами користувачів соцмереж, близько 22:14 декілька залпів чули в районі кінотеатру «Буревісник».

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Також. за словами одного з очевидців, було видно спалахи з кварталу Мирного (лутугинський напрямок) у бік кварталу Гайового.

Раніше повідомлялося, що 27 січня, близько 17:45 бойовики здійснили обстріл поблизу Ремонтно-експлуатаційного підприємства.