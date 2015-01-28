Внаслідок бою біля Гранітного загинув боєць "Азова"

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

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"Мінометники батальйону "Азов" також завдали серйозної шкоди ворогові, який обстрілював селище Гранітне з метою деморалізації і залякування жителів. Подробиці цього бою будуть опубліковані пізніше", – написав він.

За його словами, в цілому ситуація поблизу Маріуполя залишається стабільною.

Водночас у прес-службі полку не наводять точних даних про втрати.