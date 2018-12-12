ЗСУ можуть впевнено стримати наступ російської армії – експерт

Росія може оперативно стягнути велику кількість техніки, зазначив аналітик.

На сьогодні ЗСУ можуть впевнено стримати потенційний наступ російської армії. Але повноцінно перейти в атаку сил і засобів в України поки що немає.

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Таку думку висловив аналітик "Українського інституту майбутнього" Ігар Тишкевич, передає «Обозреватель». За його словами, повернути Донбас силовими методами, одним різким наступом, сьогодні неможливо.

"Росія може оперативно стягнути велику кількість техніки, в тому числі і застарілої за мірками РФ, наприклад, Т-64, Т-72. Вона це може зробити протягом місяця", — пояснив Тишкевич.

Він нагадав, що в ЗСУ сьогодні на озброєнні стоїть лише приблизно 800 танків. У той час, як армія Росії має у строю 3030 танків і 10 200 танків на зберіганні.

"Вести наступальні бої, якщо Росія захоче ввести на Донбас ще декілька батальйонно-тактичних груп? Не думаю, що такий наступ буде успішним і я більш ніж упевнений, що це розуміють у тому числі в нас у Генштабі та Міноборони", — підсумував він.