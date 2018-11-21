Кожен п'ятий українець готовий продати свій голос на виборах за гречку або за гроші – аналітик

Згідно з соціологічними дослідженнями, близько 20% українців готові продати свій голос на виборах.

Згідно з соціологічними дослідженнями, кожен п'ятий українець готовий продати свій голос на виборах.

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Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

"Близько року тому Центр Розумкова провів дослідження під назвою "Політична культура". 55% мешканців України протягом незалежності нашої держави брали участь у виборах, проте жодного разу не читали програм політичних партій. Згідно з нашими соціологічними дослідженнями, близько 20% українців готові продати свій голос або за гречку або за гроші", - розповів Тишкевич.