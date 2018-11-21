этот материал доступен на русском

Кожен п'ятий українець готовий продати свій голос на виборах за гречку або за гроші – аналітик

03:19, 21 листопада 2018
Суспільство
117 0
П'ята частина виборців готова продати свій голос / фото УНІАН

Читайте такожУкраїнські парламентарії запросили представників Канади спостерігачами на вибори 2019 - Геращенко

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

"Близько року тому Центр Розумкова провів дослідження під назвою "Політична культура". 55% мешканців України протягом незалежності нашої держави брали участь у виборах, проте жодного разу не читали програм політичних партій. Згідно з нашими соціологічними дослідженнями, близько 20% українців готові продати свій голос або за гречку або за гроші", - розповів Тишкевич.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Україна#вибори