Росія зосередила потужне військове угрупування уздовж кордону з Україною - Полторак

Полторак вважає, що агресія Росії проти України не зупиниться, про що свідчать останні події.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що Російська Федерація не відмовилася від спроб захопити Україну, оскільки зосередила потужне військове угрупування уздовж кордону із нашою державою.

Про це він заявив під час підсумкової зустрічі із військовими аташе іноземних держав, акредитованих в Україні.

Читайте такожДо кінця воєнного стану ЗСУ отримають понад 200 одиниць техніки - Полторак

«Тривала агресія Росії тепер, після нападу та захоплення українських військових кораблів у районі Керченської протоки, набуває відкритого характеру. І вочевидь, що ця агресія не зупиниться, про що свідчать останні події», - зазначив він у Facebook.

За словами Полторака, Україна вимушена ввести правовий режим воєнного стану в окремих областях держави.

«Російська Федерація накопичила потужне військове угрупування уздовж кордону із Україною. І це свідчить про те, що Росія не відмовилася від спроб захопити нашу країну», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.