Порошенко про ситуацію на Донбасі: військові стримують атаки по всій лінії фронту

Ситуація на Донбасі залишається напруженою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав після покладання квітів до пам'ятного Хреста Героям Крут.

"Ситуація на Донбасі, на жаль, залишається вкрай напруженою. Наші воїни стримують атаки по всій лінії фронту. Вживаємо додаткових стратегічних і тактичних, військових та політичних заходів для зміцнення оборони", - повідомив він.

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Президент нагадав, що вчора посилив склад Генерального штабу Збройних сил України, пройшло засідання РНБО щодо ситуації на сході держави, а Верховна Рада оголосила Росію країною-агресором.

За його словами, Україна виступає за мир, але воєнний виклик ворога приймає.

"Будемо обороняти свою Батьківщину так, як належить справжнім патріотам", - наголосив президент.